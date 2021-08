Polizei Hagen

POL-HA: Mann versucht Cannabis-Crusher bei Verkehrskontrolle verschwinden zu lassen

Hagen-Innenstadt (ots)

Am Montan (02.08.2021) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 16:00 Uhr ein E-Roller in der Gerberstraße auf. Der Fahrer hielt ein Handy an sein Ohr und führte ein Gespräch. Dabei fuhr er auf dem Gehweg. Die Beamten hielten den 18-Jährigen an, um den Verstoß zu ahnden. Er wirkte äußerst nervös. In der Umgebungsluft war cannabistypischer Geruch wahrnehmbar. Ein Drogentest verlief kurze Zeit später positiv. Während der Auswertung näherte sich der Hagener einem Pflanzkübel. Diesen untersuchten die Beamten anschließend. Hier fanden sie einen sogenannten "Crusher" (eine Zerkleinerungshilfe für Marihuana) mit Resten von Cannabis. Die Polizisten stellten das Drogenutensil sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten zwei Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. (hir)

