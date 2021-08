Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kelleraufbrüchen in Altenhagen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Samstagmorgen (31.07.2021) und Sonntagmorgen (01.08.2021) mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen auf. Eine 56-jährige Hagenerin stellte am Sonntagmorgen, gegen 09.30 Uhr, den Aufbruch der mindestens zehn Kellerabteile des Gebäudes in der Alleestraße fest. Am Vortag, gegen 10.00 Uhr, sei alles noch unbeschädigt gewesen. Die Unbekannten brachen die Vorhängeschlösser der Türen auf und durchwühlten die Räume. Eine Auflistung von möglicherweise entwendeten Gegenständen hat noch nicht abschließend stattgefunden. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell