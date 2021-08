Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter 28-Jähriger gibt bei Verkehrskontrolle falschen Namen an

Hagen-Mitte (ots)

Eine Polizeistreife hielt in der Nacht von Samstag (31.07.2021) auf Sonntag (01.08.2021) in der Innenstadt einen 28-jährigen Iserlohner an, der unter Alkoholeinfluss Auto fuhr, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und einen falschen Namen angab. Gegen 00.55 Uhr standen die Beamten mit dem Streifenwagen in der Zehlendorfer Straße, an der Ecke zum Märkischen Ring. Dort blickten sie auf das gegenüberliegende Parkhaus und konnten den 28-Jährigen dabei beobachten, wie dieser einen dort geparkten Audi startete und rückwärts auf die Fahrbahn fuhr. Als der Mann scheinbar die Beamten sah, bremste er abrupt ab und setzte das Auto wieder nach vorne. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille. Der Iserlohner sagte, dass er keinen Ausweis dabei habe und gab seine Personalien mündlich an. Spätere Ermittlungen ergaben, dass er den Beamten einen falschen Namen genannt hatte. Bei einer Überprüfung der richtigen Personalien fanden sie heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Fahrverbot vorlag. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Außerdem fertigten sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze und der falschen Namensangabe. (sen)

