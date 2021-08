Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte greifen 30-Jährigen in der Innenstadt an - Geldbörse geraubt

Hagen-Mitte (ots)

Am frühen Samstagmorgen (31.07.2021) griffen bislang unbekannte Täter in der Innenstadt einen 30-jährigen Hagener an und raubten sein Portemonnaie. Gegen 05.00 Uhr erhielten Polizeibeamte Kenntnis von einer verletzten männlichen Person in der Hochstraße. Der 30-Jährige sagte ihnen, dass seine Geldbörse nicht mehr bei sich habe. Er könne sich nicht genau daran erinnern, was passiert sei. Die Beamten konnten das Portemonnaie in der Nähe auffinden. Der Rettungsdienst brachte den Hagener in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Raubes ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell