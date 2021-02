Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim /Rohrbach - Geschwindigkeitskontrollen

Billigheim-Ingenheim / Rohrbach (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag in Billigheim-Ingenheim und Rohrbach wurden insgesamt 22 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit festgestellt. In der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim hielten sich sechs Autofahrer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Schnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 44 km/h gemessen. In der Bahnhofstraße in Rohrbach war der Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs, auch hier beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 30km/h. In der Bahnhofstraße wurden insgesamt 16 Verstöße registriert.

