Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Firma

Bad Bergzabern (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht vom 02./03.02.21, wurde in der Stockhausgasse in eine Lagerstätte eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Tür eines Rolltores auf und gelangen in den Innenbereich. Nach den Ermittlungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Ein Diebstahlschaden ist nach bisherigen Ermittlungen nicht entstanden. Zeugen, die im Laufe der vergangenen Nacht im Bereich der Stockhausgasse Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

