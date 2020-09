Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrzeug gerät in Graben

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag (03.09.) ein PKW auf der B3 nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr gegen 14.20 Uhr in Richtung Butzbach, kam zwischen den Abfahrten Steinfurth und Taubenbaum in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungswagen brachte die offenbar nur leicht verletzte 19-jährige Fahrerin des Renault in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten machten eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Der Verkehr konnte gegen 15.40 Uhr wieder fließen.

