Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Navi am Sportplatz Karben gestohlen ++ Grundlos zugeschlagen in Bad Vilbel ++

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 03.09.2020

Navi am Sportplatz gestohlen

Karben: Ein Navigationsgerät der Marke Garmin entwendeten bislang unbekannte Diebe aus einem PKW in der Dortelweiler Straße in Klein-Karben. Der blaue Golf parkte zwischen Montag (31.08.) gegen 18 Uhr und Mittwoch (02.09.) gegen 18 Uhr am Sportplatz. In diesem Zeitraum zerstörten die Langfinger das Dreiecksfenster der Beifahrertür und eine weitere kleine Scheibe der hinteren Türe. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Hinweise auf Tat oder Täter nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Grundlos zugeschlagen

Bad Vilbel: Mit einem Faustschlag traktierte am Mittwoch vergangener Woche (26.8.) ein Unbekannter einen Mann in der Friedberger Straße. Unter einem Vorwand schlug der Angreifer gegen 01 Uhr auf den 19-Jährigen ein und verletzte ihn dabei leicht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen ca. 30 Jahre alten Mann. Er soll etwa 185cm groß und schmal sein. Er habe schwarze, teils fehlende Zähne gehabt und einen ungepflegten Bart getragen. Bekleidet sei er mit einer hellroten Jacke gewesen. Ein weiterer Mann habe den Täter begleitet, aber nicht ins Tatgeschehen eingegriffen. Ihn sucht die Polizei als Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell