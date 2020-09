Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Heu angesteckt in Friedberg ++ Sitzbank brennt in Wölfersheim

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 01.09.2020

Heu angesteckt

Friedberg: Polizei und Feuerwehr rief ein Feuer auf der Wiese einer Schule "Am Seebach" am Samstag (22.08.) auf den Plan. Etwa gegen 23 Uhr teilte ein Zeuge den Brand der Leitstelle mit. Auf der frisch gemähten Fläche hatte ein bislang Unbekannter Heu zusammengeklaubt und angezündet. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Der Mann konnte am Feuer beobachtet werden und wird als 20 - 25 Jahre alt beschrieben. Er soll ein weißes Shirt und eine dunkle, dreiviertellange Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Sitzbank brennt

Wölfersheim: Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt die Polizei in Friedberg nach dem Brand einer Sitzbank in der Hauptstraße. Die hölzerne Sitzgelegenheit auf dem dortigen Spielplatz stand am Samstag (29.08.) gegen 00.55 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte. Das Feuer zerstörte die Bank vollständig, Holzhäcksel am Boden verbrannten, ein Baum und eine Nestschaukel wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus begann auch die Fassade eines angrenzenden Hauses zu schmoren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Dank der zeitnahen Brandentdeckung konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

