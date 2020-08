Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 25-Jähriger festgenommen in Friedberg ++ Raubüberfall auf Tankstelle in Bad Vilbel - Zeugen gesucht!!!

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 31.08.2020

25-Jähriger festgenommen

Friedberg: Aufregung herrschte am Sonntag (30.08.) gegen 13 Uhr auf der Fauerbacher Straße. Nach einer Auseinandersetzung im Juli diesen Jahres, meinte ein 34-Jähriger aus Friedberg den damaligen Aggressor nun wiedererkannt zu haben. Es gab offenbar ein kurzes Gerangel und eine Ansprache. Danach sei der Mann in einem Haus verschwunden und mit einem Messer zurückgekehrt. Zeugen, die auf die Bedrohung des Mannes durch den 25-Jährigen aus dem Iran aufmerksam wurden, informierten die Polizei. Obwohl der Bewaffnete flüchtete, konnte er, dank des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers, kurze Zeit darauf von Polizisten festgenommen werden. Bei seiner Festnahme führte er einen Hammer und eine Axt mit sich, die die Beamten sicherstellten. Den Iraner stellten sie in der Psychiatrie vor, wo man ihn letztlich auch aufnahm.

Überfall auf Tankstelle

Bad Vilbel: Mit einem Messer bewaffnet forderte ein Räuber am Sonntag gegen 20.45 Uhr in der Tankstelle "Alte Frankfurter Straße" von der Verkäuferin, dass sie die Kasse öffnen solle. Der bislang Unbekannte griff sich den Kasseninhalt von wenigen Hundert Euro und flüchtete letztlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Der ca. 180 cm große Mann trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, einen schwarzen Mundschutz und eine schwarze, verspiegelte Sonnenbrille. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell