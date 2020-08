POL-WE: Zeugen nach zwei Raubtaten in Bad Vilbel gesucht+++Körperverletzung in Friedberg+++Unfallflucht auf der Bundesstraße 455+++Wohnungseinbruch in Friedberg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Vilbel: Zeugen nach zwei Raubtaten gesucht

Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht nach zwei Raubtaten von Donnerstagnachmittag nach Zeugen. Ein unbekannter Jugendlicher trat gegen 15.20 Uhr gegen das Rad eines 66-jährigen Frankfurter, der auf dem Radweg Heilsberg unterwegs war. Der Frankfurter stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt eines Messers nach dem mitgeführten Rucksack und nach der Uhr des Opfers. Letztendlich entriss der Verdächtige dem 66-Jährigen die Tasche und flüchtete. Wenig später warf er sie weg und stahl auf seiner weiteren Flucht einer 60-jährigen Radfahrerin einen Rucksack aus dem Fahrradkorb. Nachdem die Frankfurterin schrie, ließ er ihre Tasche ebenfalls fallen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 18 Jahre alt, hat einen dunklen Hauttyp und war dunkel gekleidet (T-Shirt, Hose, Basecap). Wer hat die Taten beobachtet und kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031 / 601 - 0.

Friedberg: Zeugen nach Körperverletzung in der Köhlergasse gesucht

Einem 21-jährigen Friedberger schlug ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr ins Gesicht. Das Opfer befand sich zur Tatzeit auf dem Vorplatz der Stadtkirche, als der Unbekannte ihn offenbar angriff. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er war etwa 1,80 Meter groß, kräftig und sein Kopf war rasiert. Er trug ein grünes Shirt und eine graue kurze Hose. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Nidda: Zeugen nach Unfallflucht auf der B455 gesucht

Einem entgegenkommenden dunklen Kombi musste offenbar der 42-jährige Fahrer eines Skodas ausweichen, um ein Unfall auf der Bundesstraße 455 zu vermeiden. Der Skoda-Fahrer war gegen 00.45 Uhr von Eichelsdorf nach Ober-Schmitten unterwegs, als der Unbekannte mittig der Fahrbahn fuhr. Beim Ausweichen stieß er gegen die Schutzplanken. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter 06042/9648-0.

Friedberg: Wohnungseinbruch in der Ludwigstraße

Am Mittwoch (26. August) zwischen 01.30 und 20.30 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation unter 06031/601-0.

