FW-E: Brand einer Gartenlaube

Essen-Altenessen-Nord, Emscherstraße, 16.04.2020, 02:42 Uhr (ots)

Gegen Viertel vor Drei wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Feuer in der Kleingartenanlage "Barkhoffer Heide" an der Emscherstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte brannte eine ca. 4x6m große, gemauerte Gartenlaube in voller Ausdehnung. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre unter dem Schutz von vier Pressluftatmern eingesetzt. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf eine Gasflasche. Die Flasche wurde sofort mit einem der vorgenommenen C-Rohre gekühlt und anschließend ins Freie gebracht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Löscharbeiten an denen neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Katernberg beteiligt waren, übernahm die Polizei die Einsatzstelle. (md)

