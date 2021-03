Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hilflose Situation für gestürzte Frau

Unkel (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizeiinspektion in Linz von der Rettungsleitstelle in Montabaur mitgeteilt, dass es Hinweise auf eine ältere Frau gäbe, die sich in ihrer Wohnung in einer Notlage befinden könnte. Nachdem die Polizei zusammen mit dem Rettungsdienst in das Haus eingedrungen war, konnten sie die 91-jährige Bewohnerin vorfinden. Sie war in ihrem Haus gestürzt und ohne Hilfe nicht mehr handlungsfähig. Die Frau wurde einem Krankenhaus zugeführt.

