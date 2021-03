Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit ungeklärtem Hergang - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Neuwied, Am Königsgericht 1, ereignete sich am Samstag, den 27.03.2021, gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ersten Spuren zufolge könnte das unfallverursachende Fahrzeug, ein schwarzer Toyota, aufgrund fehlender Sicherung, selbstständig gegen das parkende Fahrzeug des Unfallgegners gerollt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die beobachtet haben, wie der schwarze Toyota ohne Insassen weggerollt ist, sich unter der Telefonnummer: 02631/8780 zu melden.

