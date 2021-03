Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Urbach (ots)

Am 27.03.2021 gegen 19:14 Uhr beobachtete ein Zeuge wie zwei sichtlich Betrunkene in einen PKW einstiegen und von einer Gaststätte in Urbach losfuhren. Die eingesetzten Beamten der PI Straßenhaus konnten den PKW an der Halteranschrift einer Kontrolle unterziehen. Der 64-jährige Fahrer stand mit 1,24 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

