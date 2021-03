Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied vom 26.03-28.03.2021

Neuwied (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Bereits zum wiederholten Male sind in der Mülhofener Straße in Neuwied - Engers parkenden PKW durch Zerkratzen beschädigt worden. Die Auswahl der Fahrzeuge erfolgt offensichtlich willkürlich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 02631/8780 mit der Polizei in Neuwied in Verbindung zu setzen.

Asche vom Großbrand "Rasselstein"-Gelände unbedenklich Die durch den Großbrand der ehemaligen Firma Rasselstein, jetzt ASIS, entstandene Rauchentwicklung, ist laut Angaben der Feuerwehr Neuwied unbedenklich. Seitens der Anwohner im Bereich Moogsberg/ Weißer Berg wurden der Polizei Aschereste und Kohlebrocken in den Vorgärten gemeldet. Eine veranlasste Überprüfung seitens der Feuerwehr führte nicht zum Auffinden von Schadstoffen. Von einer Gesundheitsgefährdung, einhergehend mit den Ascheresten in den Gärten, ist nicht auszugehen.

Verdächtige Personen im Bereich Neuwied-Oberbieber Aufmerksame Anwohner meldeten am Samstag, den 27.03.2021, gegen 11:30 Uhr, eine verdächtige Person in Neuwied-Oberbieber, die in der Nähe der Gladbacher Straße augenscheinlich Häuser ausbaldowern würde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung seitens der Polizei konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Im weiteren Verlauf des Tages wurde der Polizei bekannt, dass versucht worden war, in der Heimstraße einzubrechen. Dies konnte durch wachsahme Nachbarn verhindert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen. Tel.: 02631/8780

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell