POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Randalierer kommt in Ausnüchterung (08.02.2021

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein paar Stunden im Ausnüchterungsgewahrsam bei der Polizei verbracht hat ein Mann am Montag. Ein 41-Jähriger pöbelte gegen 15.30 Uhr am Bahnhof Passanten an und beleidigte sie. Als die Polizei eintraf, beleidigte sie der deutlich Betrunkene ebenfalls und warf eine Wodkaflasche auf den Bahnsteig, die zu Bruch ging. Wegen seiner starken Alkoholisierung von über 3 Promille ordnete ein Richter die Ausnüchterung des Mannes im Gewahrsam der Polizei an, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

