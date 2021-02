Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegen Leitplanke geschleudert (08.02.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Allmendshofen. Eine 68-jährige Opel Corsa Fahrerin fuhr in Richtung Hüfingen und geriet auf das rechte Straßenbankett. Beim Gegenlenken kam sie mit dem Auto ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. An ihrem Opel entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, an der Leitplanke Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zur Bergung des Autos und Reinigung der Fahrbahn musste die Polizei die Bundesstraße kurzfristig einseitig sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell