POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen) Ortstafeln und Verkehrszeichen mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise (07. - 08.02.2021)

Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Laufe des Montags oder schon in der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter drei Ortstafeln der Stadt Mühlheim an der Donau sowie ein Verkehrszeichen mit Farbe besprüht. Hierbei machten sich die derzeit noch unbekannten Täter mit einer Farbsprühdose an den Ortstafeln an der Tuttlinger Straße, der Kolbinger Straße sowie an der Tafel der Beuroner Straße zu schaffen. Zudem besprühten die Unbekannten ein Zusatzschild, welches unter der Ortstafel der Beuroner Straße angebracht ist. Die Polizei Mühlheim (07463 9961-0) ermittelt nun wegen der durch die Schmierereien begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

