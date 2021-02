Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Landkreis Tuttlingen) In einem Mülleimer entsorgte Asche eines Ofens führt zu Feuerwehreinsatz (08.02.2021)

Gosheim, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz der Gosheimer Wehr ist es am Montagabend an einem Gebäude im Greuterweg gekommen. Ein Bewohner des Hauses hatte am Abend zuvor noch nicht erkaltete Asche eines Ofens in einem Restmüllbehälter entsorgt. In der Folge kam es durch die vorhandene Restglut zu einem Schwelbrand des Müllbehälters, der auf eine danebenstehende Wertstofftonne und leicht auf eine angrenzende Thuja-Hecke übergriff. Ein Passant entdeckte das Feuer und alarmierte die Nachbarn, welche den Brand mittels Feuerlöscher eindämmen konnten. Die mit einem Fahrzeug und fünf Mann anrückende Feuerwehr übernahm die endgültigen Löscharbeiten. An den beiden Mülltonnen entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Kleinbrand nicht verletzt.

