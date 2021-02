Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg, Landkreis Tuttlingen) Heckscheibe eines abgestellten Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (08.02.2021)

Reichenbach am Heuberg, Landkreis Tuttlingen (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 06 Uhr und 09 Uhr, die Heckscheibe eines Citroens des Typs C4 beschädigt, welcher auf einem Firmenparkplatz an der Mühlstraße abgestellt war. Durch die begangene Sachbeschädigung wurde an dem Auto Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Polizei Wehingen (07426 1240) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

