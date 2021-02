Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Buchenberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Spiegelstreifer

Zeugen gesucht (08.02.2021)

St. Georgen (ots)

Zu einer Unfallflucht gekommen ist es am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 5723. Ein 61-jähriger Ford Fahrer fuhr in Richtung Buchenberg, als ihm ein grüner Kleinwagen entgegenkam, der nicht weit genug rechts fuhr und den Ford am Außenspiegel streifte. Während der Ford-Fahrer anhielt, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter und kehrte nicht an die Unfallstelle zurück. Der Schaden am Ford beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

