Polizei Aachen

POL-AC: Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw - Mutter und Kind verletzt

HerzogenrathHerzogenrath (ots)

Am 12.11.2020 ereignete sich gegen 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Noppenberger Straße. Ein 35-jähriger Autofahrer parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür. Nach eigenen Angaben übersah er dabei die von hinten kommende 43-jährige Fahrradfahrerin. Sie konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die geöffnete Tür und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Ihr zweijähriger Sohn, der ohne Helm in einem Kindersitz auf dem Fahrrad saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein Fahrzeugführer beim Verlassen seines Fahrzeugs verpflichtet ist, auf den rückwärtigen Verkehr zu achten hat. Erst wenn ein gefahrloses Aussteigen möglich ist, darf das Fahrzeug verlassen werden. Das Tragen eines Fahrradhelms ist nicht verpflichtend. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass der Fahrradhelm ein effektives Mittel ist, um die Unfallfolgen zu reduzieren. (fp)

