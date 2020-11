POL-AC: Tatverdächtige nach Verstoß gegen das BTM-Gesetz, versuchtem Ein-bruch und Sachbeschädigung festgenommen

Polizei Aachen

Am 11.11.2020 kontrollierte gegen 4 Uhr eine Polizeistreife einen Mann in der Nähe des Kaiserplatzes. Aufgrund seines Verhaltens und der widersprüchlichen Angaben durchsuchten die Polizisten den 24-jährigen Mann. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten diverse Drogen, mehrere Mobiltelefone, ein Messer, eine Feinwaage und Bargeld in entsprechender Stückelung. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels ein.

Gegen 23 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschoßwohnung auf dem Hirschgraben einstieg. Im Schlafzimmer traf der Einbrecher auf die Geschädigte und flüchtet daraufhin ohne Diebesgut aus der Wohnung. Polizisten fahndeten, nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Einen weiteren Straftäter nahmen Polizisten gegen 24 Uhr im Stadtpark fest, nachdem dieser mit einem Komplizen eine Natursteinmauer mit Farbe besprühte. Ein Zeuge, der dies beobachtete, informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen. Einer wurde festgenommen und nach Feststellung seiner Identität wieder entlassen. Die Ermittlungen nach dem zweiten Tatverdächtigen dauern an. Die Polizisten stellten Tatwerkzeuge sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (fp)

