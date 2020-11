Polizei Aachen

POL-AC: Erneuter Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf LKW-Fahrer

WürselenWürselen (ots)

Vor gut einer Woche (03.11.2020) zwischen 7.50 Uhr und 9 Uhr überfielen bislang unbekannte Tatverdächtige einen Lkw-Fahrer "Am Weiweg" und raubten mehrere Paletten mit Zigaretten. Der Warenwert des Raubguts liegen im hohen sechsstelligen Bereich. (wir berichteten am gleichen Tag). Im Rahmen der bislang intensiven Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach Zeugen. Insbesondere ist eine Person von besonderer Bedeutung, die gegen 8 Uhr mit einem Hund "Am Weiweg" spazieren ging und möglicherweise den Überfall beobachtet haben könnte. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Mann, der nach den bisherigen Ermittlungen eine helle Kappe, einen hellen Pullover und eine dunkle Hose trug. Es könnte sich dabei auch um Arbeitskleidung handeln. Der Hund ist mittelgroß, hat bräunliches Fell, trägt ein Geschirr und wurde an einer auffälligen blauen Leine geführt. Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 0241 - 9577 31501 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (fp)

