Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Freitagnachmittag (30.07.2021) in Vorhalle ein 51-jähriger Motorradfahrer leicht. Der Wetteraner befuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Motorrad die Weststraße in Fahrtrichtung Hagen. Im Kreuzungsbereich der Nöhstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem PKW eines 39-jährigen Wuppertalers. Dieser befuhr mit seinem schwarzen Skoda aus Richtung Hagen kommend ebenfalls die Weststraße. An der Unfallstelle wollte er nach links in die Nöhstraße abbiegen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 4.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell