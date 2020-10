Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannte entsorgten alte Autoreifen im Wald

MelleMelle (ots)

Vermutlich in der letzten Woche haben Unbekannte in Riemsloh etwa 40 Altreifen illegal in der Landschaft entsorgt. Die Täter fuhren offenbar mit einem Transporter von der Westendorfer Straße auf einen landwirtschaftlichen Fahrweg ab und warfen die Reifen unweit einer Windkraftanlage in die Natur. Die Meller Polizei geht von gewerbsmäßig handelnden Tätern aus, die Gewerbetreibenden die Altreifen gegen Geld abnehmen, letztendlich aber die Reifen nicht wie vereinbart der ordnungsgemäßen (teuren) Entsorgung zuführen, sondern irgendwo illegal verschwinden lassen. Wer Hinweise zu den Umweltsündern oder deren Transporter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Melle unter 05422/920600.

