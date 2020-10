Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Baustellencontainer in Hesepe

BramscheBramsche (ots)

Zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Ortsausgang von Hesepe in Richtung Rieste. An den Parkplätzen im Kurvenbereich, am Übergang Sögelner Straße zur Riester Straße (K147), hebelte ein unbekannter Täter zunächst ein Fenster des Containers auf. Anschließend wurden ein Nivelliergerät, ein zugehöriges Stativ und eine Messlatte entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

