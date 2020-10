Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Sachbeschädigungen durch Eierwürfe

Bad Laer

In den vergangenen Monaten (letztmalig in der Nacht zu Sonntag) kam es entlang der Warendorfer Straße zu mehreren Sachbeschädigungen durch Würfe mit rohen Eiern. Tatbetroffen waren dabei Privathäuser im Bereich der Querstraßen Fleethweg und Zur Westernheide, zudem wurden auf dem Gelände eines Autohauses Neufahrzeuge mit Eiflüssigkeit beschmiert. In den Fällen der beschädigten Gebäude ist zu vermuten, dass der Täter die Eier vom Fahrrad oder aus dem Pkw heraus auf die Objekte geworfen hat. Die Polizei in Bad Laer hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05424-644500

