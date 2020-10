Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pakettransporter beschädigt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:10 Uhr, kam es im Stadtteil Atter zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Bereich Erxtenburg Ecke Neumarkter Straße hatte ein Paketbote seinen blauen Mercedes Sprinter mit Münchener Kennzeichen am Fahrbahnrand abgestellt, um eine Sendung auszuliefern. Der Bote hörte noch einen Knall, als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Verursacher allerdings schon nicht mehr vor Ort. Der Sprinter wurde zerkratzt und Kunststoffteile wurden beschädigt. Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, auf Personen oder das verursachende Fahrzeug, meldet sich bitte unter 0541/327-2215 bei der Polizei.

