Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht Berichtszeitraum: Freitag, 22.01.21, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 24.01.2021, 10:00 Uhr

Polizeiinspektion Simmern (ots)

Kirchberg/Hunsrück: PKW überschlagen

Am späten Freitagabend kam ein PKW auf der K 7 zwischen Kirchberg und Maitzborn aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei Nässe von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

Büchenbeuren: Im Graben gelandet

Recht glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der B 50 bei Büchenbeuren, als ein PKW - Führer auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen 4 Meter tiefen Straßengraben rutschte. Der Fahrer blieb unverletzt; am PKW entstand Sachschaden.

Niederweiler: illegale Müllentsorgung

Am Samstagmorgen entdeckte ein Radfahrer am Ausonius-Wanderweg bei Niederweiler eine illegale Müllhalde. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem Waldstück unter anderem alte Farbeimer, einen Ölkanister, PKW - Radkappen und alte Nut-/Federbretter entsorgt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

