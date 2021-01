Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflüchtiger LKW gesucht

Lahnstein (ots)

Am Montag, dem 18. Januar 2021, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr stieß ein LKW beim Rangieren mit seinem Heck gegen das Fallrohr eines Einfamilienhauses im Ahler Weg in Lahnstein. Anschließend entfernte sich der LKW, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

