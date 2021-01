Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presse-Erstmeldung: Alleinunfall auf der B 50

Gemarkung Reckershausen

Simmern/Hunsrück (ots)

Am heutigen Morgen verunfallte der Fahrer eines PKW gegen 07:19 Uhr auf der B 50, in Höhe Reckershausen (in Fahrtrichtung Simmern), indem dieser aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und die Leitschutzplanke touchierte. Im Rahmen der zur Zeit noch andauernden Verkehrsunfallaufnahme kann es zu Behinderungen bzw. temporären (Voll-)Sperrungen auf der B 50 in Fahrtrichtung Simmern kommen.

Weitere Einzelheiten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

