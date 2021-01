Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Vorfahrtsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite PKW sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 14.00 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Murr ereignete. Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer war in der Robert-Bosch-Straße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich mit der Gottlieb-Daimler-Straße queren. Vermutlich übersah er hierbei eine 43 Jahre alte Toyota-Lenkerin, die die Gottlieb-Daimler-Straße befuhr. Der 20-Jährige nahm in der Folge der von rechts kommenden 43-Jährigen die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

