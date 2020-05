Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Sachbeschädigung im Kasinopark

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am vergangenen Wochenende im südlichen Kasinopark, Bereich Holsteteich/Kaskadenbach, ereignete. Die unbekannten Täter beschädigten bzw. zerstörten teilweise die dortigen Holzgeländer und warfen diese in die angrenzenden Gewässer. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die möglicherweise mit der Sachbeschädigung zu tun haben könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

