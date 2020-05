Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach Einbruch in Uni-Gebäude

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte in der vergangenen Nacht einen 42-jährigen Mann festnehmen, der in das Uni-Gebäude an der Ecke Lyrastraße/Seminarstraße eingebrochen war. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 22.55 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter mit einem Stein eine Glasscheibe im Eingangsbereich des Gebäudes einschlug und in der Uni verschwand. Die alarmierte Polizei umstellte das Objekt daraufhin und durchsuchte es unter Einsatz von Diensthunden. Letztendlich konnte der Täter von einem Diensthund in einem Raum der oberen Stockwerke lokalisiert werden. Er hatte sich dort hinter einem Schreibtisch versteckt und offenbar noch keine Beute gemacht. Bei seiner Festnahme legte sich der Mann noch mit dem Diensthund an, wurde daraufhin in die Wade gebissen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da keine Haftgründe vorlagen, konnte der bereits amtsbekannte Osnabrücker nach seiner medizinischen Behandlung nach Hause humpeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell