Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht- schwarzer Mercedes Kombi gesucht

Bramsche (ots)

Die Polizei Bramsche ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Schleptruper Straße/ Ecke Rijswijker Straße ereignete. Eine etwa 70 Jahre alte Dame mit grauen, schulterlangen Haaren setzte gegen 05.50 Uhr mit ihrem schwarzen Mercedes Kombi einige Meter zurück und stieß dabei gegen einen verkehrsbedingt wartenden Omnibus. Danach fuhr die Unbekannte weg und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Ihr Auto dürfte einen Schaden am vorderen linken Kotflügel haben. Hinweise in der Sache bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 05461/915300.

