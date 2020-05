Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Zwei hochwertige Fahrräder von Privatgrundstück entwendet (mit Foto)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag wurden aus einem Schuppen in der Straße Hohenbrink zwei verschlossene Fahrräder entwendet. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Pivot, Modell Switch Blade in blauer Farbe und ein Rennrad der Marke Bianci. Beide Zweiräder waren durch hochwertige Schlösser verschlossen und befanden sich in einem nicht frei einsehbaren Schuppen. Der Wert der Fahrräder beträgt zusammen rund 10.000 Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

