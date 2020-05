Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall auf der Glückaufstraße, bei der eine 19-Jährige aus Georgsmarienhütte schwer verletzt wurde. Ein 57-Jähriger in seinem Mitsubishi und eine 25-Jährige in ihrem Mazda befuhren in genannter Reihenfolge die Glückaufstraße in Fahrtrichtung Georgsmarienhütte. Der 57-Jährige beabsichtige nach links in die Heinrich-Schmedt-Straße abzubiegen, dazu fuhr er auf den Abbiegestreifen. Die hinter ihm fahrende 25-Jährige fuhr weiter geradeaus. Ein 22-jähriger aus Georgsmarienhütte beabsichtigte in diesem Moment mit seinem Mofaroller von der Heinrich-Schmedt-Straße über die Glückaufstraße auf die Straße Dröper zu fahren. Obwohl er schon die Vorfahrt des 57-Jährigen missachtete, prallte er erst mit dem Mazda der 25-Jährigen zusammen. Dabei verletzte sich der 22-Jährige leicht, seine 19-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 EUR beziffert.

