Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfallflucht auf der Berchemallee

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 05.12.2019, 18:30 Uhr bis 06.12.2019, 12.00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines an der Berchemallee 130 geparkten Opel Adam abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiwache Gevelsberg unter 02332-91665000.

