Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte verwüsteten Bauwagen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf einer Baustelle am Fürstenauer Weg (Nähe Elbeweg) einen Bauwagen verwüstet. Die Täter drangen gewaltsam in den Wagen ein, setzten diesen unter Wasser, beschädigten die Elektrik und beschmierten das Inventar mit Lebenmitteln. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

