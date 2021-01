Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 19-Jährigen beim Drogenhandel ertappt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einem Hinweis auf verdächtige Personen bei der Stadthalle Korntal haben Beamte des Polizeireviers Ditzingen am Sonntagabend gegen 17:50 Uhr einen 19-Jährigen beim Verkauf vom Marihuana an zwei 15-jährige Mädchen ertappt. Nachdem die Polizisten zunächst bei den beiden Jugendlichen Marihuana aufgefunden hatten, stellten sie bei dem 19-Jährigen weitere verkaufsfertige Portionen und mutmaßliches Dealergeld sicher. In der Wohnung des Tatverdächtigen fand sich bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung weiteres Marihuana und Verpackungsmaterial. Während sich der 19-Jährige wegen Betäubungsmittelhandels verantworten muss, werden die beiden Jugendlichen wegen Erwerbs von Marihuana angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell