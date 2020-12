Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung - Geldbörsendiebstahl - Kripo und Staatsanwaltschaft suchen mit Bildern nach zwei tatverdächtigen Frauen

Zwei bislang unbekannte Frauen stahlen am 09.09.2020 gegen 16 Uhr einer 85-jährigen Frau die Geldbörse mit Bankkarte in der Aachener Innenstadt. Anschließend hoben die Tatverdächtigen mit dieser Karte an einem Bankautomaten am Bushof Bargeld ab. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei. Bisherige Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Aus diesem Grund hat das Amtsgericht Aachen einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 33201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241 / 9577 - 34210 zu melden.

Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-taschendiebstahl-computerbetrug

