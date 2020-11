POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemmingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei verletzte Personen und circa 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Gemmingen. Am Freitagnachmittag befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Ford Kuga die Friedliebstraße. An der Kreuzung zum Fliederweg übersah sie vermutlich den von rechts herannahenden Mitsubishi Colt einer 44-Jährigen. Die beiden Autos prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Kollision wurden die Fahrerinnen leicht verletzt. Die Beifahrerin der 44-Jährigen kam scheinbar mit einem Schrecken davon. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Da an der Unfallstelle Flüssigkeiten ausliefen, war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz.

Bad Rappenau-Fürfeld: Unfallverursacher gesucht

Zwischen Dienstagabend, 17 Uhr, und Freitagabend, 17 Uhr, vergangener Woche verursachte ein Unbekannter einen Unfall in Fürfeld und fuhr weiter. In diesem Zeitraum prallte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den am Fahrbahnrand des Gottlieb-Daimler-Rings geparkten BMW Z. Anstatt sich um den circa 3.000 Euro hohen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr er oder sie davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Das Polizeirevier Eppingen nimmt unter der Telefonnummer 07262 60950 Hinweise entgegen.

Eppingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Der geschätzte Sachschaden eines Unfalls am Sonntagnachmittag in Eppingen beläuft sich auf 35.000 Euro. Gegen 15.15 Uhr war ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Wagen auf der Elsenzstraße unterwegs. Als er an einem am Straßenrand geparkten Sattelzug vorbeifuhr, streifte der Pkw den Laster. Hierbei wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Freitagvormittag mit seinem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw und fuhr davon. Zwischen 6.45 Uhr und 12.30 Uhr stand der Mercedes am Straßenrand der Böllinger Straße gegenüber von einem Fitnessstudio. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug den Wagen. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Eine Zeugin verhinderte, dass eine Gruppe aus Jugendlichen am Samstagabend in ein Gebäude in Sontheim einbrach. Gegen 17.15 Uhr war eine Frau mit ihrem Hund im Bereich des Parkplatzes der Fachhochschule unterwegs. Hierbei hörte sie aus dem Bereich des "Jugendtreffs" in der Robert-Bosch-Straße mehrere dumpfe Knalle und lief in Richtung der Geräusche. Als sie Sicht auf die Rückseite des Gebäudes hatte, sah sie wie drei Jugendliche versuchten mit einem größeren Gegenstand eine Scheibe einzuschlagen. Nachdem die Zeugin die Jugendlichen ansprach und die Polizei anrief, rannten die Jungs in Richtung des Sontheimer Landwehrs und der Kleingartenanlage. Die Täter verursachten an der Scheibe Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die drei Jungen wurden wie folgt beschrieben:

- circa 12 bis 16 Jahre alt - schlanke Statur - circa 1,65 Meter groß - schwarze Kleidung, unter anderem Kapuzenpullover

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise auf die drei Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Personenschaden

In der Nacht auf Sonntag prallten zwei Pkw in Heilbronn zusammen wodurch mehrere Personen verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand. Gegen 0 Uhr bogen beide Autos von der Gottlieb-Daimler-Straße nach links in die Fügerstraße ab. Anschließend fuhr ein 24-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse auf der rechten und ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der linken Fahrspur. Als beide Autos leicht versetzt zueinander fuhren, bremste der Mercedes-Fahrer plötzlich ab und scherte nach links zum Wenden aus. Dadurch kollidierte der Mercedes mit dem 5er BMW. Durch den Zusammenprall wurde ein 14-jähriger Mitfahrer des BMW leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe rund 10.000 Euro.

Heilbronn: Gegen einen Ampelmast gefahren

Ein 19-Jähriger prallte in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto gegen eine Ampel in Heilbronn. Gegen 2.15 Uhr fuhr der junge Fahrer mit einem BMW X5 von einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße los in Richtung Neckargartach. Als er am Ende der Brücke nach rechts in die Kaliestraße abbog, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Ampelmast. Durch die Kollision entstand Totalschaden an dem BMW und ein irreparabler Sachschaden an der Ampel. Dieser wird insgesamt auf circa 20.000 Euro geschätzt. Zudem wurden vier Personen in dem Auto leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 19-Jährige mit dem Pkw vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor deswegen die Kontrolle über sein Gefährt. Weiter ist bislang unklar warum der junge Mann so schnell von dem Parkplatz davon fuhr. Scheinbar gab es zuvor einen verbalen Streit zwischen den Insassen des BMW und einer Personengruppe auf dem Parkplatz. Ob der 19-Jährige mit seinem Pkw vor der Personengruppe flüchtete oder verfolgt wurde ist bisher nicht bekannt, weshalb die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sucht. Personen, die Angaben zu dem vermeintlichen Streit und dem anschließenden Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

Nordheim: Baum angezündet - Zeugen gesucht

Unbekannte zündeten am Freitagnachmittag einen Baum in Nordheim an. Gegen 16.15 Uhr steckten die Täter eine Schutzmatte die um einen Baumstamm gelegt war an. Die Matte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ob der Baum in der Kirchstraße auf dem Vorplatz der Kirche einen Schaden davongetragen hat, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ein 19-Jähriger steht in dem Verdacht in der Nacht auf Sonntag unter dem Einfluss von Drogen ein Auto gefahren zu haben. Gegen 2.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Opel auf der Gymnasiumstraße und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrers und Autos kam der Verdacht auf, dass der 19-Jährige durch Drogen beeinflusst war. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung. Daraufhin wurde dem jungen Fahrer im Krankenhaus Blut abgenommen. Nun muss der Mann mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Neckarsulm-Obereisesheim: Betrunken am Steuer telefoniert und Unfall verursacht

Eine Frau verursachte am Freitagabend einen Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen der Anschlussstelle der Autobahn 6 und Obereisesheim. Gegen 19 Uhr war die 54-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Landstraße unterwegs. Scheinbar war die Frau durch ein Telefonat und starker Alkoholisierung so abgelenkt, dass sie auf ein verkehrsbedingt haltenden VW ausfuhr. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des VW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Da die Frau deutlich betrunken war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab knapp drei Promille. Anschließend ging es für die Frau in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Frau muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem musste die 54-Jährige ihren Führerschein abgeben.

Neckarsulm-Dahenfeld: Gegenverkehr übersehen

Am Samstagabend wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Dahenfeld verletzt. Gegen 21 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem VW Passat die Landstraße von Neuenstadt am Kocher in Richtung Dahenfeld unterwegs. Als der Fahrer mit seinem Auto nach links in die Bismarckstraße abbog, übersah er scheinbar den entgegenkommenden 3er BMW eines 24-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall wurde ein 2-Jähriger in dem BMW leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

A81 / B39a / Weinsberg: Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver und Auseinandersetzung gesucht

Zwei Unbekannte nötigten erst einen 37-Jährigen Autofahrer auf der Autobahn und griffen ihn später auf der Bundesstraße an. Gegen 19 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Im Bereich des Weinsbergerkreuzes staute sich der Verkehr auf allen drei Fahrspuren, weshalb der Mann mit seinem Auto die letzten circa 600 Meter zur Anschlussstelle Weinsberg auf dem Standstreifen mit circa 30 bis 40 Stundenkilometer fuhr. Hinter dem Wagen fuhr ein mit zwei Männern besetzter Mercedes Sprinter hinterher. Hierbei unterschritt der Fahrer des Transporters deutlich den Sicherheitsabstand, leuchtete mehrfach mit der Lichthupe auf und bedrängte den Autofahrer. Im Anschluss überholte der Sprinter-Fahrer den Wagen auf dem Ausfädelungsstreifen und scherte vor dem Auto so dicht wieder ein, dass der 37-Jährigen eine Vollbremsung machen musste. Hierbei hupte der 37-jährige Autofahrer mehrere Sekunden. Nach einer kurzen Fahrt hielt der Mercedes unterhalb der Autobahnbrücke auf der B37a an und zwang somit den Autofahrer ebenfalls anzuhalten. Die beiden Männer stiegen aus dem Transporter aus. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung beleidigten die Unbekannten den 37-Jährigen. Zudem schlug einer der beiden auf den Autofahrer ein und traten gegen das Auto. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der beiden Vorfälle. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

