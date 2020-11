Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Müllcontainer in Brand gesetzt?

Wie kam es zu dem Brand eines Müllcontainers in Wertheim? Eine Streifenwagenbesatzung hatte das Feuer am Sonntagabend auf einer Kontrollfahrt in der Theodor-Heuss-Straße bemerkt. Kurz nach dem Eintreffen der Polizisten löschte ein Anwohner den Brand. Zusätzlich kam die Freiwillige Feuerwehr vor Ort, um mögliche Glutnester zu beseitigen. Zeugen, die Angaben zu dem Entstehen des Feuers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Igersheim: Schwarzer BMW zerkratzt

Tiefe Kratzspuren ziehen sich seit Sonntagmorgen durch den Lack eines schwarzen BMW. Dieser stand im Zeitraum von Samstagnachmittag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, in der Igersheimer Schuberstraße. Unbekannte hinterließen währenddessen an dem Auto eine Sachbeschädigung in Höhe von circa 8.000 Euro und entwendeten ein Kennzeichen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Weikersheim: Einbruch in Schule verhindert

Schlimmeres verhindert hat ein Zeuge am Sonntagabend in Weikersheim. Dem Mann fiel beim nächtlichen Gassigehen ein Geräusch an einer Schule in der Laudenbacher Straße auf. Es war bereits kurz vor Mitternacht. Als der Spaziergänger sich dem Schulgebäude näherte, bemerkte er einen Mann, der sich an einem Fenster zu schaffen machte. Gestört von der Taschenlampe des Zeugen, rannte dieser infolge in Richtung Humboldtstraße. Bei einer späteren Inaugenscheinnahme des Fensters durch die Polizei stellten die Beamten Beschädigungen fest. Wer kann Angaben zu dem möglichen Einbruchsversuch oder dem Unbekannten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Junge in Paketstationbox eingesperrt

Ein in einer Paketstationbox eingesperrtes Kind sorgte am Samstagabend in Bad Mergentheim für einen Einsatz der ungewöhnlicheren Art. Der Junge hatte zuvor gemeinsam mit seinem Freund ein Video im Internet gesehen, bei dem es um einen Code ging, mit dem sich die Boxen von Paketstationen angeblich öffnen und schließen ließen. Neugierig begab sich das Duo zu einer solchen Station an einem Discountmarkt in der Dieselstraße, um das Gelernte in der Praxis zu erproben. Nachdem die Jungen mit dem Code tatsächlich eine größere Box der Paketstation öffnen konnten, kam einer der beiden auf die Idee, in die Box hineinzukrabbeln. Infolge verschloss sich die Paketbox von alleine und ließ sich nicht mehr öffnen. Dem Freund in Freiheit blieb nichts anderes übrig als die Einsatzkräfte zur Hilfe zu rufen. Die Polizei, Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr kamen vor Ort, um den eingesperrten Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Feuerwehrleute öffneten die Box gewaltsam. Das Kind kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Werbach-Niklashausen: Rasenmäher von Grundstück gestohlen

Nach dem Diebstahl eines Rasenmähers von einem Grundstück in der Dr.-Kern-Straße in Werbach-Niklashausen sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag das Anwesen betreten und den an einem Mehrfamilienhaus abgestellten Benzinrasenmäher entwendet. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim: 17-Jährige von Auto erfasst

Eine 59-Jährige hat am Samstagmittag mit ihrem PKW eine 17-jährige Fußgängerin in Tauberbischofsheim erfasst. Die Frau am Steuer war gegen 13 Uhr auf der Schmiedestraße unterwegs, wobei sie aus Richtung der Hauptstraße kam. Im gleichen Moment überquerte die 17-Jährige mit einer Freundin den Fußgängerweg am Spitalweg von links nach rechts. Währenddessen übersah die 59-Jährige die Frauen. Die 17-Jährige landete zunächst auf der Motorhaube des Autos und kam dann auf der Straße zu Fall. Ihre Freundin hatte sich mit einem Sprung zur Seite retten können. Die 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Wertheim: Mit fast 2 Promille und dem Fahrrad unterwegs.

Mit knapp zwei Promille war ein 35-Jähriger am Sonntag mit seinem Fahrrad in Wertheim unterwegs. Zeugen hatten eine betrunkene Person gemeldet, die am Boden sitzen würde. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung fand den Mann in der Nähe des Bahnhofs Bestenheid vor. Er gab an, dass er versucht habe mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren, aber dabei gescheitert sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Infolge wurde er ins Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Handys von Verkaufstresen gerissen

Dreist waren am Samstagmittag zwei Diebe in Wertheim. Die beiden Unbekannten betraten gegen 12.30 Uhr einen Telefonshop in der Brückengasse und rissen ein Ausstellungshandy aus der Verankerung vom Verkaufstresen. Danach flüchteten sie in Richtung Mühlenstraß. Die Männer lassen sich wie folgt beschreiben: Mitte 20 Jahre alt und circa 177 Zentimeter groß. Einer trug seine Haare zum Zopf gebunden, hatte eine leicht dunklere Hautfarbe, einen leichten Bart und trug einen hell-beigfarbenen Kapuzenpullover. Der andere Mann hatte kurze, fast schwarze Haare. Es entstand Diebstahlschaden in Höhe von circa 900 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

