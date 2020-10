Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Edigheim - Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht Im Zinkig

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 01.10. und dem 15.10.2020, wurde ein in Edigheim, in der Straße Im Zinkig geparkter PKW beschädigt. Der Schadensverursacher stieß an den hinteren Stoßfänger des PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

