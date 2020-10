Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei auf Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (15.10.2020) gegen 20.55 Uhr lieferten sich circa 15 - 20 Personen eine körperliche Auseinandersetzung in der Hartmannstraße. Als die Polizei erschien, flüchtete ein Großteil der beteiligten Personen. Ein 20-Jähriger wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine weitere 27-jährige Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen und dem Auslöser der Auseinandersetzung erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



