Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Ehlershausen - Fahrrad sucht seinen Eigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Bereits Mitte Juli wurde ein teilweise zerlegtes Herrenfahrrad der Marke Kreidler (Farbe: schwarz / Gangschaltung: Kettenschaltung, 24 Gang / Typ: RT5 Raise) am Bahnhof in Ehlershausen aufgefunden. Das mutmaßlich gestohlene Fahrrad war augenscheinlich zum Abtransport vorbereitet worden. Bisher konnte das Fahrrad allerdings noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Rad einem Pendler aus den angrenzenden Landkreisen wie z.B. Celle gehört. Wer Angaben zum Eigentümer des Rades machen kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 05136 / 8861-4115 an die Polizei in Burgdorf wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell