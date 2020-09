Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Spraydosen explodieren im gelben Wertstoffsack

Celle (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Montagabend gegen 23.00 Uhr ein gelber Wertstoffsack in der Wittinger Straße in Brand, welcher unterhalb eines Zigarettenautomaten abgestellt war. Anwohner löschten den brennenden Sack mit einem Feuerlöscher ab und alarmierten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Plastiksack mehrere Haarspray-und Rasierschaumdosen befanden, die durch die Hitzeentwicklung lautstark explodiert sind. Weil eine Hecke sowie der Zigarettenautomat leicht beschädigt wurden, leiteten die eingesetzten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Die Polizei geht von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

