Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Gaststätte eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 16.10.2020, gegen 5:25 Uhr, meldete eine aufmerksame Spaziergängerin, dass es in einer Gaststätte in der Bliesstraße zu einem Einbruch gekommen sein muss. Die Fenster würden offenstehen und ein Spielautomat liege außerhalb des Gebäudes. Erste Ermittlungen zeigten, dass es den Tätern gelungen war den Geldspielautomaten zu knacken. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

